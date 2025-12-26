Бывший ростовский вице-губернатор Окунев арестован заочно

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Ростовской области Ленинский районный суд Ростовской области заочно арестовал бывшего вице-губернатора региона - бывшего директора государственного унитарного предприятия Владимира Окунева, которого подозревают в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов региона.

Окунев будет арестован на два месяца с момента фактического задержания. Ранее в этот день его объявили в розыск.

Ранее бывшему замгубернатора Ростовской области заочно предъявили обвинение по статьям 286 и 178 УК (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции).

По версии следствия, в период работы директором предприятия через доверенных и подконтрольных лиц подозреваемый фактически управлял другим юрлицом - конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Таким образом он обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями, которые совместно участвовали в закупках и работали на создание условий для заключения контрактов по максимально высокой стоимости.

Генпрокуратура 24 декабря сообщала, что Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю - Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам, на сумму свыше 700 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Окунев и Шаповалова использовали свое служебное положение для незаконного обогащения.

Владимир Окунев занимал должность министра транспорта региона с декабря 2020 года, с ноября 2021 года стал заместителем губернатора Ростовской области - министром транспорта. Весной 2024 года на тот момент губернатор Василий Голубев подписал указ об отставке Окунева по собственному желанию.

До этого, с 2009 по 2011 годы, Окунев был заместителем министра транспорта Ростовской области, а с 2012 года занимал руководящие должности в областном государственном унитарном предприятии "РостовАвтодор".