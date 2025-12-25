Бывший вице-губернатор Ростовской области Окунев объявлен в розыск

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В отношении бывшего замгубернатора Ростовской области - экс-директора государственного унитарного предприятия возбуждено уголовное дело, его подозревают в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщило управление СКР по региону.

В пресс-службе УФСБ по Ростовской области "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о Владимире Окуневе.

По версии следствия, в период работы директором через доверенных и подконтрольных лиц подозреваемый фактически управлял другим юрлицом - конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Таким образом он обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями, которые совместно участвовали в закупках и действовали на создание условий для заключения контрактов по максимально высокой стоимости.

"В связи с действиями фигуранта государственное унитарное предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 млн рублей (...) Фигурант объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ему заочно предъявлено обвинение по статьям 286 и 178 УК (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции).

Генпрокуратура 24 декабря сообщила, что Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего бывшему заместителю губернатора Ростовской области Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю - Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам, на сумму свыше 700 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Окунев и Шаповалова использовали свое служебное положение для незаконного обогащения.

Владимир Окунев занимал должность министра транспорта региона с декабря 2020 года, с ноября 2021 года стал заместителем губернатора Ростовской области - министром транспорта. Весной 2024 года на тот момент губернатор Василий Голубев подписал указ об отставке Окунева по собственному желанию.

До этого, с 2009 по 2011 годы, Окунев был заместителем министра транспорта Ростовской области, а с 2012 года занимал руководящие должности в областном государственном унитарном предприятии "РостовАвтодор".