Поиск

Бывший вице-губернатор Ростовской области Окунев объявлен в розыск

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В отношении бывшего замгубернатора Ростовской области - экс-директора государственного унитарного предприятия возбуждено уголовное дело, его подозревают в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщило управление СКР по региону.

В пресс-службе УФСБ по Ростовской области "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о Владимире Окуневе.

По версии следствия, в период работы директором через доверенных и подконтрольных лиц подозреваемый фактически управлял другим юрлицом - конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Таким образом он обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями, которые совместно участвовали в закупках и действовали на создание условий для заключения контрактов по максимально высокой стоимости.

"В связи с действиями фигуранта государственное унитарное предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 млн рублей (...) Фигурант объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ему заочно предъявлено обвинение по статьям 286 и 178 УК (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции).

Генпрокуратура 24 декабря сообщила, что Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего бывшему заместителю губернатора Ростовской области Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю - Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам, на сумму свыше 700 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Окунев и Шаповалова использовали свое служебное положение для незаконного обогащения.

Владимир Окунев занимал должность министра транспорта региона с декабря 2020 года, с ноября 2021 года стал заместителем губернатора Ростовской области - министром транспорта. Весной 2024 года на тот момент губернатор Василий Голубев подписал указ об отставке Окунева по собственному желанию.

До этого, с 2009 по 2011 годы, Окунев был заместителем министра транспорта Ростовской области, а с 2012 года занимал руководящие должности в областном государственном унитарном предприятии "РостовАвтодор".

Генпрокуратура Гагаринский суд СКР Владимир Окунев Ростовская область Светлана Шаповалова ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных рейсов из России в Израиль

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

 Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Сергей Удальцов получил шесть лет по делу об оправдании терроризма

Минсельхоз ждет экспорта продукции АПК в 2025 году на $40 млрд

В Госсовете призвали перестроить систему дополнительного профобразования

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

 Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7963 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });