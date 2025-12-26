Замглавы МИД РФ заявил, что дедлайны не помогают в решении украинского кризиса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Никакие дедлайны не помогают реальной работе по разрешению украинского кризиса; вместе с тем 25 декабря - рубеж, когда мы приблизились к решению украинского вопроса, теперь нужен рывок, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренности: особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности, в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1"(ВГТРК).

По мнению Рябкова, "без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующего решения проблемы, - без этого не получится выход на окончательную договоренность".

"Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны - 9 дней, 90 дней, как угодно - они не помогают реальной работе", - подчеркнул замминистра.