Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Подростка с пневматическим пистолетом, ножом и топором задержали в школе города Советский (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает прокуратура региона во вторник.

По предварительным данным, 9 февраля подросток пришел в учебное заведение Советского с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые он спрятал в рюкзаке.

При этом, отмечается в сообщении прокуратуры, ранее он выражал намерение совершить преступления в отношении нескольких учащихся, к которым у него была неприязнь.

"Преступные намерения не были доведены до конца - один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорский проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух и более лиц).