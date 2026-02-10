Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Сахалина

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи на севере Сахалина во вторник, сообщили "Интерфаксу" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в 11:07 местного времени (03:07 по Москве) на севере Сахалина с эпицентром в 3 км от села Усково Тымовского района или в 17 км северо-восточнее поселка Тымовское (райцентр). Очаг залегал на глубине 7 км", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в Тымовском сейсмическое событие ощутили силой до четырех баллов.

Через 9 минут после первого землетрясения зарегистрирован второй подземный толчок магнитудой 3,3 с эпицентром в том же районе на глубине 5 км, сообщили в Сахалинском филиале ЕГС.

Подземные толчки ощутили силой до пяти баллов в райцентре и в шести селах Тымовского района (в Молодежном, Чир-Унвде, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги, Воскресеновке), проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, все службы в районе работают в штатном режиме.

"Проводится обследование жилфонда и соцобъектов. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало", - уточнили в пресс-службе.

Оперативные группы муниципалитета и местных пожарно-спасательных гарнизонов осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.

Ранее в ночь на вторник землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Краснодарском крае. Эпицентр находился в 13 км от Анапы и в 35 км от Новороссийска.