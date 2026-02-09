Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике считает целесообразным установить заявительный порядок блокировки входящих международных звонков вместо предложенного правительством автоматического запрета по умолчанию, комитет также рекомендовал доработать нормы работы с единым реестром "подозрительных" абонентских номеров.

Речь идет о законопроекте № 1110676-8, который правительство внесло в парламент в конце декабря 2025 года. Это комплексный антифрод-законопроект, который вводит с 1 сентября 2026 года. обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно через госмессенджер Max, усиливает требования к банкам по защите мобильных приложений и сайтов от вредоносного кода, а также обязывает операторов связи блокировать звонки с иностранных номеров при отсутствии согласия абонента.

Комитет на заседании поддержал законопроект и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, но при условии доработки с учетом замечаний.

Блокировка иностранных звонков

Законопроект обязывает операторов связи с 1 сентября 2026 года блокировать телефонные вызовы с номеров, не входящих в российскую систему нумерации, если абонент заранее не дал согласие на получение таких вызовов. Комитет предложил установить разные подходы для стационарных и мобильных телефонов. Для стационарных телефонов депутаты считают целесообразным сохранить запрет по умолчанию, но с возможностью создания белого списка для звонков от родственников и близких. Для сотовой связи комитет рекомендовал ввести заявительный порядок, т.е. абонент сам решает, хочет ли он отказаться от международных звонков.

"Предлагаемый законопроектом механизм установления запрета входящих международных звонков по умолчанию нуждается в проведении дополнительных согласований в связи с тем, что может повлиять на абонентов, пользующихся услугами международной телефонной связи. В этой связи полагаем целесообразным рассмотреть возможность установления доступного механизма исключения из запрета входящих международных вызовов на стационарные телефоны, позволяющего обеспечить возможность поступления вызовов от лиц, являющихся родственниками или близкими абонента, а также рассмотреть возможность абоненту самому отказаться от входящих международных звонков по сотовой связи в заявительном порядке по аналогии как это уже предусмотрено действующим законодательством, например, для установления запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи", - говорится в заключении.

"Целесообразность установления запрета входящих международных звонков по умолчанию только для стационарных телефонов обоснована тем, что основную часть абонентов-физических лиц составляют пожилые люди, которые являются более уязвимой категорией для мошенников", - считают в комитете.

Единый реестр абонентских номеров

Законопроект предусматривает создание единого реестра абонентских номеров, в отношении которых имеются признаки их использования для осуществления противоправных действий. Включение номера в реестр влечет приостановление оказания услуг связи оператором и ограничение доступа к финансовым услугам.

Комитет обращает внимание на возможную проблему с повторным использованием номеров. "Абонент по своему желанию вправе расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, при этом впоследствии его абонентский номер может быть выделен из ресурса нумерации оператором связи новому абоненту", - отмечается в заключении. "Из законопроекта не следует, что сведения об абонентском номере в случае расторжения договора с абонентом будут исключаться из единого реестра абонентских номеров", - указали депутаты.

"Принятие законопроекта может повлечь негативные последствия для новых абонентов, которым будут выделены абонентские номера, сведения о которых были ранее включены в указанный реестр", - предупредил комитет. Комитет считает целесообразным определить в законопроекте дальнейшую судьбу абонентских номеров, сведения о которых содержатся в едином реестре.

Законопроект предусматривает, что в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, будет содержаться информация об абонентских номерах жертв противоправных действий. Комитет отметил, что проектируемыми положениями законопроекта не раскрываются цели сбора и хранения информации об абонентских номерах жертв противоправных действий.

Также законопроект предусматривает ведение в этой системе реестра информационных ресурсов, на которых размещена информация, направленная на введение в заблуждение. Комитет считает целесообразным раскрыть цели создания указанного реестра, а также определить, кто будет его оператором.

Комитет также указал на норму, по которой на операторов связи возлагается обязанность приостанавливать оказание услуг связи по абонентскому номеру, используемому в целях совершения противоправных действий, при получении указания от государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

"Данным проектируемым положением устанавливается инновационное для отечественного законодательства правомочие государственной информационной системы давать обязательные для исполнения поручения операторам связи", - отмечается в заключении. "Необходимо отметить, что согласно основополагающим принципам отечественного законодательства, информационные системы не являются субъектами правоотношений, поскольку не обладают правоспособностью как физические и юридические лица, следовательно, не могут совершать каких-либо действий, порождающих возникновение прав и обязанностей", - указал комитет.

Первое чтение законопроекта намечено на 10 февраля.