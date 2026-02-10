Поиск

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жители Новороссийска и Анапы во вторник ночью почувствовали подземные толчки, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале написал, что толчки зафиксированы на отдалении от города около 30 км, под землей на глубине более 20 км. По предварительным данным, городская инфраструктура не повреждена.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился в 13 км от Анапы и в 35 км от Новороссийска. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Новороссийск Краснодарский край Андрей Кравченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

 Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков

В Думе предложили доработать поправки об ограничении числа банковских карт

В Минцифры заявили, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей

Арестован подросток, напавший на общежитие медуниверситета в Уфе

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

Совет по кодификации рассмотрит поправки о сроке давности при приватизации 27 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });