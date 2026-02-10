Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жители Новороссийска и Анапы во вторник ночью почувствовали подземные толчки, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале написал, что толчки зафиксированы на отдалении от города около 30 км, под землей на глубине более 20 км. По предварительным данным, городская инфраструктура не повреждена.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился в 13 км от Анапы и в 35 км от Новороссийска. Очаг залегал на глубине около 10 км.