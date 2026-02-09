"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

Покупатель составит программу оздоровления "Домодедово", которая будет учитывать динамику пассажиропотока

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" подписали договор о продаже аэропорта "Домодедово", сообщила пресс-служба МАШ.

Со стороны ООО "Перспектива" договор подписал генеральный директор компании Александр Ильин в присутствии главы МАШ Михаила Василенко.

"Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня "Домодедово" - это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 млрд рублей ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд рублей", - сказал через пресс-службу Василенко.

"Перед нами стоит задача - сформировать программу оздоровления аэропорта "Домодедово" и представить ее в контролирующие государственные органы в установленные сроки. Будущая программа зависит от динамики формирования пассажиропотока в России и московском авиаузле", - добавил он.

Совет директоров "Домодедово" поставит задачу исполнительным органам оптимизировать структуру предприятия, перейти к окупаемости и повысить качество обслуживания, отметил Василенко.

В программе оздоровления "Домодедово" готов принять участие Сбербанк. "Сбербанк, как давний партнер и кредитор "Шереметьево", готов содействовать реализации программы оздоровления", - сообщил через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов.

Сбер приветствует сделку по приобретению аэропорта "Домодедово" группой "Шереметьево", отметил зампред правления кредитной организации.

"Это своевременное и ответственное решение в отношении стратегического актива, переживающего сложный период. Значительная долговая нагрузка и убыточность "Домодедово" - во многом следствие внешних шоков последних лет, перед которыми бизнес-модель аэропорта, ориентированная на международное авиасообщение, оказалась особенно уязвима", - заявил Попов.

29 января состоялись приватизационные торги по продаже аэропорта "Домодедово". Победителем стало ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд рублей. Торги проходили в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (132,3 млрд рублей) до 50%, с шагом понижения - 10%. Еще одним участником аукциона была структура аэропорта "Внуково".

"Шереметьево" приобрело "Домодедово" за собственные средства, без привлечения заемных, сообщал ранее Василенко. Это бизнес-проект, "направленный на оздоровление важной части московского авиаузла", говорил он.

До июня 2025 года "Домодедово" контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. По решению Арбитражного суда Московской области аэропорт был взыскан в доход государства. Этого потребовала Генпрокуратура: в ее иске утверждалось, что Каменщик и второй предполагаемый бенефициар аэропорта Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Контроль над "Домодедово" Каменщик получил в ходе приватизации активов аэропорта в конце 1990-х. На инвестиции структур бизнесмена были построены новый пассажирский и грузовой терминалы, аэропорт стал одним из крупнейших в стране.

В последние несколько лет аэропорт "Домодедово" демонстрировал отрицательную динамику пассажиропотока. В 2025 году он обслужил почти 13,9 млн человек, что на 11% меньше, чем годом ранее. Сообщалось, что крупнейшие базовые перевозчики аэропорта - S7 и "Уральские авиалинии" - испытывают проблемы с обслуживанием самолетов Airbus A320neo, которые привели к снижению их трафика. Ожидается, что 2026 год для "Домодедово" пройдет "лучше по пассажиропотоку, грузопотоку и финансовым результатам", заявлял гендиректор аэропорта Андрей Иванов. В частности, по его словам, аэропорт предварительно договорился об увеличении рейсов и новых направлениях с S7.