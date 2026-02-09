Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Управление морского транспорта США выпустило предупреждение для американских торговых судов о сохраняющемся риске досмотра, задержания или захвата со стороны Ирана и рекомендовало при таких инцидентах незамедлительно запрашивать помощь Пятого оперативного флота США.

Согласно предупреждению, коммерческие суда, следующие через Ормузский пролив и Оманский залив, подвергаются риску быть остановленными с помощью быстроходных иранских катеров и вертолетов.

"В случае если иранские силы пытаются подняться на борт судна под флагом США, следующего в эти воды, капитан судна должен, если это не поставит под угрозу безопасность судна и экипажа, отказать в разрешении на подъем, отметив, что судно действует в соответствии с международным правом, отраженным в Конвенции по морскому праву", - говорится документе.

При этом рекомендуется, чтобы суда под американским флагом оставались как можно дальше от территориальных вод Ирана, а при движении на восток через Ормузский пролив следовали вблизи территориальных вод Омана.

"В случае любого нападения, инцидента или подозрительной активности необходимо немедленно активировать систему оповещения о безопасности судна, связаться с оперативным дежурным Пятого флота США и Морским торговым управлением Соединенного Королевства (UKMTO)", - подчеркивается в документе.