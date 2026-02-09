Что произошло за день: понедельник, 9 февраля
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Любомир Корба и Виктор Васин признали вину по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Преступление готовилось по заданию СБУ, заявили в ФСБ.
- "Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово". Покупатель составит программу оздоровления, которая будет учитывать динамику пассажиропотока.
- ЦБ в течение года подготовит единую базу банковских карт, которыми располагают россияне.
- В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана, но только в обмен на отмену санкций. К вечеру стало известно, что инспекторы МАГАТЭ в ближайшие дни посетят некоторые ядерные объекты страны.
- Утром в центре и на севере Белгорода произошли перебои с водой из-за аварийного отключения электроэнергии на двух водозаборах.
- Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Оксимирона (признан в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.
- Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда.
- В Москве прогнозируется резкое потепление с четверга. Уже в пятницу температура дойдет до плюс 2 градусов, аналогичный прогноз и на выходные.