Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Любомир Корба и Виктор Васин признали вину по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Преступление готовилось по заданию СБУ, заявили в ФСБ.

- "Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово". Покупатель составит программу оздоровления, которая будет учитывать динамику пассажиропотока.

- ЦБ в течение года подготовит единую базу банковских карт, которыми располагают россияне.

- В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана, но только в обмен на отмену санкций. К вечеру стало известно, что инспекторы МАГАТЭ в ближайшие дни посетят некоторые ядерные объекты страны.

- Утром в центре и на севере Белгорода произошли перебои с водой из-за аварийного отключения электроэнергии на двух водозаборах.

- Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Оксимирона (признан в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

- Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда.

- В Москве прогнозируется резкое потепление с четверга. Уже в пятницу температура дойдет до плюс 2 градусов, аналогичный прогноз и на выходные.