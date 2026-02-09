В Думе предложили доработать поправки об ограничении числа банковских карт

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике поддержал правительственный законопроект № 1110676-8, который ограничивает количество банковских карт у одного человека лимитом в 20 штук, но считает, что установленный при этом лимит в пять карт от одного банка необоснованно обязывает граждан пользоваться услугами нескольких банков.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце декабря 2025 года. Это комплексный антифрод-законопроект, который вводит с 1 сентября 2026 года обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно через госмессенджер Max, усиливает требования к банкам по защите мобильных приложений и сайтов от вредоносного кода, а также обязывает операторов связи блокировать звонки с иностранных номеров при отсутствии согласия абонента.

Законопроект вводит ограничение, по которому оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту - физическому лицу. Всеми операторами одному физическому лицу может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Иное количество карт может определить ЦБ.

"Установление ограничения в пять платежных карт, которые клиент - физическое лицо может получить у одного оператора по переводу денежных средств, возлагает на гражданина необоснованную обязанность пользования услугами нескольких операторов по переводу денежных средств и ставит такого гражданина в неравное положение, поскольку он лишается возможности реализовать свое право на использование 20 платежных карт при отсутствии у него желания пользоваться услугами нескольких операторов по переводу денежных средств", - говорится в заключении комитета. Такой подход, по мнению депутатов, противоречит принципу равенства участников гражданского оборота.

Для сравнения комитет привел пример регулирования абонентских номеров: "При ограничении количества абонентских номеров, которые могут быть выделены одному физическому лицу, законодатель реализовал подход, при котором ограничено максимальное число абонентских номеров (20 штук), предоставив гражданину право самостоятельно определить - пользоваться услугами нескольких операторов подвижной радиотелефонной связи или одного".

Кроме того, комитет выявил противоречие внутри самого законопроекта. Так, статья 2 законопроекта устанавливает, что ЦБ сможет при необходимости устанавливать предельное количество платежных карт, предоставляемых клиенту - физическому лицу всеми кредитными организациями, а статья 7 фиксирует лимит в 20 карт.

Законопроект дополняет закон о национальной платежной системе новой статьей 9.2. "Единая система учета платежных карт". Оператор по переводу денежных средств будет обязан до предоставления платежной карты клиенту - физическому лицу запросить в этой системе информацию о достижении предельного количества карт. Оператора системы определит ЦБ.

"Сущность самой Единой системы учета платежных карт (ее правовой статус, цели и основания создания, функции, источники финансирования) законопроектом не раскрывается", - указал комитет. По мнению депутатов, все три части новой статьи посвящены исключительно деятельности и обязанностям оператора Единой системы учета платежных карт и не включают сущностных положений, которые послужили бы основой для создаваемой информационной системы.

"С учетом того, что взаимодействие с Единой системой учета платежных карт является обязательным для всех участников соответствующих правоотношений, указанные документы обладают признаками нормативных правовых актов, в связи с чем необходимо предусмотреть их издание в форме, предусмотренной для нормативного правового акта", - подчеркивается в заключении.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 10 февраля.