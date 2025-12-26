Роспотребнадзор приостановил реализацию 138 тыс. единиц напитка "Aloe Vera"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостановил реализацию партии напитка "Aloe Vera" из-за возможного содержания технической жидкости, представляющей угрозу здоровью граждан.

"Роспотребнадзор направил в адрес ООО "Оператор-ЦРПТ" требование о приостановлении возможности реализации 138 тысяч единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

Также ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли с просьбой довести до участников рынка электронной торговли (включая маркетплейсы) необходимость принятия исчерпывающих мер, исключающих дистанционную реализацию продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья потребителей.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Москве начата внеплановая выездная проверка в отношении АО "Тандер" (сеть "Магнит"). В ходе проверки отобрано 11 образцов напитка из трех партий. Отобранные образцы направлены в испытательно-лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований.

"АО "Тандер" выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и об изъятии из оборота некачественных и (или) потенциально опасных пищевых продуктов. В ответ на предписание 26.12.2025 АО "Тандер" уведомило Роспотребнадзор о полном приостановлении реализации продукции с датой изготовления 11.08.2025 в торговой сети "Магнит", - добавили в ведомстве.

Также управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта-Пенза". О начале проверки уведомлена прокуратура Пензенской области. ООО "Вельта-Пенза" выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка "Aloe vera".

Ранее появилась информация о том, что напиток может содержать техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан.