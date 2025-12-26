Поиск

Роспотребнадзор приостановил реализацию 138 тыс. единиц напитка "Aloe Vera"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостановил реализацию партии напитка "Aloe Vera" из-за возможного содержания технической жидкости, представляющей угрозу здоровью граждан.

"Роспотребнадзор направил в адрес ООО "Оператор-ЦРПТ" требование о приостановлении возможности реализации 138 тысяч единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

Также ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли с просьбой довести до участников рынка электронной торговли (включая маркетплейсы) необходимость принятия исчерпывающих мер, исключающих дистанционную реализацию продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья потребителей.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Москве начата внеплановая выездная проверка в отношении АО "Тандер" (сеть "Магнит"). В ходе проверки отобрано 11 образцов напитка из трех партий. Отобранные образцы направлены в испытательно-лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований.

"АО "Тандер" выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и об изъятии из оборота некачественных и (или) потенциально опасных пищевых продуктов. В ответ на предписание 26.12.2025 АО "Тандер" уведомило Роспотребнадзор о полном приостановлении реализации продукции с датой изготовления 11.08.2025 в торговой сети "Магнит", - добавили в ведомстве.

Также управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта-Пенза". О начале проверки уведомлена прокуратура Пензенской области. ООО "Вельта-Пенза" выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка "Aloe vera".

Ранее появилась информация о том, что напиток может содержать техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан.

Роспотребнадзор Aloe Vera ООО "Вельта-Пенза" Магнит АО "Тандер" ООО "Оператор-ЦРПТ"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

В Думу внесли законопроект о подтверждении для сайтов значимых действий

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Росреестр собрал рекомендации для защиты от мошенничества с жильем

В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение ИИ

В Новой Москве из "Магнита" изъяли партию напитка Aloe Vera из-за угрозы здоровью

Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

 Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });