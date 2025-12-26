В Верховном суде РФ 29 декабря будут рассмотрены кадровые вопросы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 29 декабря рассмотрит кандидатуру председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя высшей судебной инстанции, следует из повестки ВККС.

В этот же день коллегия рассмотрит кандидатуру судьи Николая Тимошина, ранее председателя коллегии, на должность заместителя председателя ВС РФ.

Нынешний председатель коллегии по административным делам Верховного суда Олег Нефедов также представит в понедельник свою кандидатуру на должность заместителя главы высшей инстанции.



