Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы и Саратова, где ранее были введены временные ограничения, возобновили прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

"Аэропорты Пенза. Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Саратов.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о нейтрализации трех беспилотников в регионе.