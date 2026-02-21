Вылет 17 рейсов задержан в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в центральной части РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вылет 17 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием рейсов из-за ограничений на полеты в центральной части РФ, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"На 13:30 мск задержаны вылеты (более 2-х часов) 17 рейсов в связи с поздним прибытием в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Центральной части России в течение последних суток, а также по погодным условиям аэропортов московского авиаузла, авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.

Некоторые задержки были связаны с производственными причинами у авиакомпаний.

Ведется работа по обеспечению пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещением в гостинице.