Вылет 17 рейсов задержан в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в центральной части РФ
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вылет 17 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием рейсов из-за ограничений на полеты в центральной части РФ, сообщается в телеграм-канале аэропорта.
"На 13:30 мск задержаны вылеты (более 2-х часов) 17 рейсов в связи с поздним прибытием в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Центральной части России в течение последних суток, а также по погодным условиям аэропортов московского авиаузла, авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.
Некоторые задержки были связаны с производственными причинами у авиакомпаний.
Ведется работа по обеспечению пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещением в гостинице.
Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.