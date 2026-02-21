Финский залив полностью покрылся льдом

Рыбак на замерзшем Финском заливе. На втором плане: башня "Лахта-центра". Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лед покрыл всю акваторию Финского залива, сообщил в субботу начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленобласти Александр Колесов.

"Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом. В горле залива два-три дня сохранялся молодой лед, он достаточно тонкий и прозрачный", - написал синоптик в телеграм-канале.

Колесов добавил, на западе акватории Финского залива наблюдается шторм, который будет "ломать и сжимать" ледовый покров.

Синоптик уточнил, что в последний раз столь же сильно Финский залив промерзал в 2010 и 2011 годах.

В минувший понедельник Колесов сообщал, что Ладожское озеро полностью покрылось льдом.