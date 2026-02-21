Поиск

Обломки БПЛА повредили частные дома в Северском районе Кубани

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Повреждения в жилом секторе выявлены в поселке Ильском Северского района Краснодарского края в результате атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

В РоссииВ домах Краснодара восстановлено отопление и водоснабжениеЧитать подробнее

"В результате атаки БПЛА в ночь на 21 февраля в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате падения обломков беспилотников повреждены кровли частных домов, стекла в окнах, заборы.

"С начала дня в поселке работают комиссии по оценке ущерба", - уточняется в сообщении.

Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

 Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

 Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

Обломки БПЛА повредили частные дома в Северском районе Кубани

Женщина с ребенком спасены из наполовину ушедшей под лед машины в акватории Байкала

Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

 Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

Разбившийся в Приамурье вертолет не был официально зарегистрирован

ФСБ заявила, что украинские спецслужбы и ВСУ могут получить информацию из Telegram

 ФСБ заявила, что украинские спецслужбы и ВСУ могут получить информацию из Telegram

Одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников на Удмуртию

ВСУ атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округа

Глава Удмуртии сообщил об атаке БПЛА на один из объектов в республике, есть пострадавшие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 101 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });