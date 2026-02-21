Обломки БПЛА повредили частные дома в Северском районе Кубани

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Повреждения в жилом секторе выявлены в поселке Ильском Северского района Краснодарского края в результате атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"В результате атаки БПЛА в ночь на 21 февраля в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате падения обломков беспилотников повреждены кровли частных домов, стекла в окнах, заборы.

"С начала дня в поселке работают комиссии по оценке ущерба", - уточняется в сообщении.

Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества.