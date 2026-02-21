Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

Александр Быданов, осужденный за нападение на губернатора Мурманской области Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Житель Апатитов Александр Быданов, которого в 2024 году приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб на специальной военной операции.

Как сообщается на странице Быданова в социальной сети "Вконтакте", мужчина погиб "при выполнении боевой задачи" 4 января, 17 февраля в Апатитах состоялось прощание.

Вечером 4 апреля 2024 года на выходе из здания ДК "Строитель" в Апатитах после встречи с местными жителями на Чибиса напал мужчина с ножом. Губернатор с ранением был госпитализирован и прооперирован.

Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Быданов. Он был ранен при задержании. В ходе допроса он заявлял, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком", сообщали в СКР.

В октябре 2024 года Апатитский горсуд приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима. Ранее присяжные признали его виновным по ч.3 ст.30, п."б" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности) и не заслуживающим снисхождения.

Защита Быданова считала приговор слишком суровым и просила его смягчить, учесть, что фигурант активно сотрудничал со следствием. Однако апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.