Поиск

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что участие Южной Кореи в инициативе НАТО PURL ("списке приоритетных потребностей Украины") в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

"Это, несомненно, нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова. В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры", - заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на просьбу СМИ прокомментировать сообщения СМИ Южной Кореи со ссылкой на источник в правительстве этой страны сообщили, что Сеул изучает возможность присоединения к инициативе PURL о выделении денежных средств для закупки вооружений для Украины.

"С удивлением восприняли эту новость, поскольку такие шаги, если они будут предприняты, расходятся с официальной линией Сеула о неучастии в усилиях "коллективного Запада" по накачке ВСУ оружием и боеприпасами. Официальные лица РК неоднократно заявляли об этом. В Москве ценят такой подход, рассматривая его в качестве необходимой основы для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения и предпосылки для будущего восстановления двустороннего диалога и сотрудничества", - отметила Захарова.

Украина НАТО PURL Южная Корея МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Тела восьми погибших в крушении автомобиля подняли со дна Байкала

Финский залив полностью покрылся льдом

 Финский залив полностью покрылся льдом

Вылет 17 рейсов задержан в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в центральной части РФ

Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

 Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

 Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

Обломки БПЛА повредили частные дома в Северском районе Кубани

Женщина с ребенком спасены из наполовину ушедшей под лед машины в акватории Байкала

Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

 Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

Разбившийся в Приамурье вертолет не был официально зарегистрирован
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 101 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });