МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что участие Южной Кореи в инициативе НАТО PURL ("списке приоритетных потребностей Украины") в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

"Это, несомненно, нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова. В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры", - заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на просьбу СМИ прокомментировать сообщения СМИ Южной Кореи со ссылкой на источник в правительстве этой страны сообщили, что Сеул изучает возможность присоединения к инициативе PURL о выделении денежных средств для закупки вооружений для Украины.

"С удивлением восприняли эту новость, поскольку такие шаги, если они будут предприняты, расходятся с официальной линией Сеула о неучастии в усилиях "коллективного Запада" по накачке ВСУ оружием и боеприпасами. Официальные лица РК неоднократно заявляли об этом. В Москве ценят такой подход, рассматривая его в качестве необходимой основы для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения и предпосылки для будущего восстановления двустороннего диалога и сотрудничества", - отметила Захарова.