Тела восьми погибших в крушении автомобиля подняли со дна Байкала

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы подняли со дна озера Байкал тела погибших водителя "УАЗа" и семи туристов из КНР, ушедших под лед вместе с автомобилем, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В месте провала под лед автомобиля с туристами водолазы подняли со дна тела погибших (...) это - водитель машины и семь граждан КНР", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что в субботу утром частично ушел в воду автомобиль JAC с четырьмя отдыхающими. Самостоятельно выбраться из машины они не смогли. Их спасли и доставили на "Хивусе" на берег.

Ледовая дорога от местности Куркут на материке до берега Ольхона закрыта из-за состояния льда.

20 февраля "УАЗ" туристами из КНР провалился под лед Байкала. Спасатели при обследовании места провала обнаружили тела семи человек. По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

Следователи установили личность всех погибших, в их числе 44-летний местный житель, супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Они прибыли как самостоятельные туристы.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.