Машина с людьми провалилась под лед в Якутии

Ведутся поиски трех человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором находились семь человек, провалился под лед в Якутии в субботу, сообщает Служба спасения республики.

"На реке Лена в Якутске в районе Даркылаха машина провалилась под лед, в ней семь человек. Машина переезжала реку по несанкционированной переправе", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали две смены Служба спасения. Четыре человека смогли выбраться из реки, их осматривают медики.

Со слов пострадавших, в машине находятся три человека, в том числе один ребенок. На месте происшествия работает поисково-спасательная группа водолазов и спасателей.