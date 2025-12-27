Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 27 декабря

Трамп встретиться с Зеленским, машина провалилась под лед в Якутии, Камбоджа и Таиланд достигли соглашения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Машина с людьми провалилась под лед в Якутии. Четыре человека выбрались; троих, включая ребенка, ищут.

- В Белом доме подтвердили, что Трамп встретится с Зеленским. Встреча начнется в воскресенье в 23:00 по Москве.

- Трамп заявил, что именно он будет диктовать Зеленскому условия урегулирования. Он рассчитывает на прогресс.

- Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о деэскалации напряженности вдоль границы. Они заявили об уважении международного права и признанных границ.

- Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене. Он призвал стороны к сдержанности.

