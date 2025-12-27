Правительство выделило Курской области 93 млн руб. для вынужденных переселенцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило Курской области межбюджетный трансферт в размере почти 93,1 млн рублей из резервного фонда для возмещения расходов на размещение и питание вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения, говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале правовой информации.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Так, средства предназначены для поддержки граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и вынужденно покинувших свои дома.

Помощь оказывается в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области, с расчетом до 913 рублей на человека в сутки за проживание и до 415 рублей за питание.

МЧС России будет контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и представит доклад в правительство до 1 марта 2026 года.