Транскам временно закрыли в Северной Осетии для грузовиков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта остановлено на Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 10:30 мск 27 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.