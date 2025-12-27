Поиск

В Красноярском крае при столкновении легковушки с молоковозом погибли три человека

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Канском округе Красноярского края, в результате которого погибли три человека и еще один пострадал, сообщает Главное управление МВД РФ по региону.

Предварительно установлено, что в субботу днем на 1025 км автодороги Р-255 "Сибирь" 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ, выехала на встречную полосу, где ее машина столкнулась с молоковозом Volvo.

В результате происшествия трое пассажиров легкового автомобиля погибли, женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

