Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью в ответ на действия Киева нанесли массированный удар с применением комплекса "Кинжал" по объектам энергетической инфраструктуры Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Цели удара достигнуты, - сказали в ведомстве. - Все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
