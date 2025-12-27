Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Наступление российских войск идет на всех направлениях в зоне специальной военной операции, доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Он также сообщил, что российские войска ведут бои в юго-восточной и восточной частях города Красный Лиман в ДНР.

"На краснолиманском направлении окружена группировка противников в населенном пункте Дробышево, идет ее уничтожение. В Красном Лимане ведутся бои в юго-восточной и восточной частях города", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

"Соединения и воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей Украины. Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области и Вильча и Прилипка в Харьковской области", - сообщил начальник Генштаба РФ.

"Войска группировки "Запад" в настоящее время осуществляют ликвидацию формирований противника, блокированных на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска. Южнее по реке Оскол освобождена Новоплатоновка, завершается зачистка Богуславки", - заявил Герасимов.

Он заявил, что российская армия продолжит установление контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

"Товарищ Верховный Главнокомандующий, выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей соединениями и воинскими частями объединенной группировки будет продолжено", - сказал Герасимов.