Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

Президент подчеркнул, что интерес России к выводу украинских формирований с пока еще занимаемых ими территорий сводится к нулю

Архивное фото
Фото: Пресс-служба Кремля/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона с самого начала говорила о необходимости вывода украинских войск с юго-востока, и никаких действий в таком случае не было бы, если бы Россию услышали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

Он отметил, что на Западе тоже появились "умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины".

И продолжил: "Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами".

Интерес России к выводу украинских формирований с пока еще занимаемых ими территорий сейчас сводится к нулю, констатировал Путин.

Судя по темпам хода СВО, если Киев не желает закончить все мирными средствами, то Россия решит все задачи боевым путем, считает российский лидер.

"Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения - наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю, по разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Владимир Путин
Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

 Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

