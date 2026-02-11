Из запланированных систем автоконтроля за выбросами предприятий заработали только 35%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Только 35% систем автоматического контроля выбросов и сбросов, которые должны были быть установлены на промышленных предприятиях в рамках эксперимента до конца 2025 года, запущены в эксплуатацию, сообщил в думском комитете по экологии глава Минприроды Александр Козлов.

"По системам автоматического контроля выбросов. Их должны были установить объекты I-II категории до 31 декабря. На сегодня введена в эксплуатацию только 91 система из 257. На еженедельном штабе этот вопрос неоднократно поднимали. Приняли решение, что будем в ручном режиме прорабатывать ситуацию по каждому отстающему объекту - совместно с прокуратурой, Росприроднадзором, правительством региона и собственниками предприятия", - сказал министр.

По его словам, в рамках федерального проекта "Чистый воздух" эксперимент по квотированию выбросов в этом году завершается в 11 промышленных центрах вместо 12. "Для одного города - Чита - срок перенесен на будущий год, так как был сорван проект автономной газификации", - уточнил Козлов.

Суммарное снижение выбросов по опасным загрязняющим веществам в 12 городах составило 20,8%, или почти на 740 тысяч тонн.

"Если смотреть по отдельности, то целевых показателей достигли на сегодняшний день четверо: Новокузнецк, Норильск, Челябинск и Череповец. Семь городов должны выполнить показатели до конца года. Вопрос результатов находится на особом контроле", - сообщил министр. Он добавил, что "Росприроднадзор подтвердил эффективность 440 из 625 экологических мероприятий, которые выполнили промышленники; еще 185 мероприятий надзорный орган проверит до конца года".

Базой для федпроекта "Чистый воздух", целью которого является двукратное снижение выбросов до 2036 года, на ближайшие годы станут 29 новых городов; для каждого города утверждены комплексные планы и доводятся квоты, сказал он. Всего в периметре 1 117 объектов, на 2026 год финансирование составило 7,3 млрд рублей. "Деньги рассчитаны на перевод домов с угля на газ или центральное отопление, модернизацию угольных котельных, строительство сетей теплоснабжения, модернизацию подстанций, линий электропередач", - сообщил Козлов.

Сейчас идет работа над "перезагрузкой" проекта в 29 городах. "Об изменениях, которые произойдут пока говорить рано; всё в стадии обсуждений и согласований с федеральными органами власти и бизнесом", - сказал он

Министр обратил внимание, что если первые 12 городов являлись промышленными центрами и в 98% случаев контрагентом был бизнес, то в 29 новых городах модернизировать требуется объекты муниципальной и областной собственности. "Это объекты ЖКХ в основном, которые нам придется вместе с нашими коллегами из министерства строительства и ЖКХ каким-то образом модернизировать. И это очень большая дорогостоящая работа, которая может лечь, в том числе, на плечи государства", - сказал Козлов.

В середине января осведомленный источник в Госдуме сообщил "Интерфаксу", что комитет по экологии обсуждает возможность повышения штрафов от 10 до 20 раз для предприятий за отказ установить системы автоматического контроля выбросов и сбросов или их несвоевременную установку. Пока штраф для юрлиц за такое нарушение может составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.51 КоАП).

С 1 января 2020 года и по 31 декабря 2026 года в ряде российских городов, включая Красноярск и Норильск, проходит эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятиями. По действующему закону, для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов - всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия.

Для предприятий - загрязнителей Росприроднадзор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов.