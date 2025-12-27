Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска после взятие города Северск в ДНР ускоренными темпами продвигается к городу Славянск, сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Южная" группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

"Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки", - сообщил Герасимов.

Также он доложил президенту о контроле над населенным пунктом Кирово.