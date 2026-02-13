Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о покушении на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева переквалифицировало обвинение фигурантам на "терроризм", сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Статья 205 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

"В ходе расследования детально изучены и сопоставлены полученные следствием сведения. Это данные осмотра места происшествия, показания обвиняемых о тщательной и заблаговременной подготовке преступления по заданию СБУ, о мотивах действий организаторов и исполнителей посягательства, направленных на устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти", - сообщила Петренко.

Она добавила, что "продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления".

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля - в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный преступник произвел в него несколько выстрелов.

Петренко ранее сообщала, что раненый генерал был госпитализирован, расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

Сейчас известно о задержании трех фигурантов дела: исполнителя преступления Корбы, его пособников - Виктора Васина и Павла Васина. Еще одна соучастница преступления - Зинаида Серебрицкая, по данным ФСБ, накануне покушения покинула территорию РФ. В России она объявлена в розыск и заочно арестована.

Замоскворецкий суд Москвы 11 февраля отправил под арест на два месяца 66-летнего Васина и его сына - Павла Васина. 8 февраля этот же суд санкционировал арест Корбы.