ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пик роста цен после повышения ставки НДС пришелся на первые две недели января, во второй половине месяца динамика затухала, риски вторичных эффектов для инфляции от налоговых мер пока не увеличились, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Остается вопрос, полностью ли уже исчерпан эффект от повышения НДС. Окончательно ответить на него можно будет только после получения данных за первый квартал. Пока мы видим, что пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.

"Также хочу отметить, что в полных месячных данных за январь мы увидим рост некоторых показателей устойчивой инфляции, например, базовой. Потому что расчет таких показателей устойчивой инфляции не предполагает исключение эффекта повышения НДС. Поэтому их рост нельзя будет трактовать как разворот устойчивой инфляции вверх", - отметила также председатель.

По ее словам, пока ЦБ не наблюдает роста рисков вторичных эффектов для инфляции от налоговых мер. "На это указывает динамика инфляционных ожиданий. В январе ожидания населения остались без изменений, а ценовые ожидания предприятий после январского всплеска существенно снизились в феврале и даже вернулись к уровням октября", - пояснила Набиуллина.