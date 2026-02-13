Поиск

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пик роста цен после повышения ставки НДС пришелся на первые две недели января, во второй половине месяца динамика затухала, риски вторичных эффектов для инфляции от налоговых мер пока не увеличились, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Остается вопрос, полностью ли уже исчерпан эффект от повышения НДС. Окончательно ответить на него можно будет только после получения данных за первый квартал. Пока мы видим, что пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным", - сказала она.

"Также хочу отметить, что в полных месячных данных за январь мы увидим рост некоторых показателей устойчивой инфляции, например, базовой. Потому что расчет таких показателей устойчивой инфляции не предполагает исключение эффекта повышения НДС. Поэтому их рост нельзя будет трактовать как разворот устойчивой инфляции вверх", - отметила также председатель.

По ее словам, пока ЦБ не наблюдает роста рисков вторичных эффектов для инфляции от налоговых мер. "На это указывает динамика инфляционных ожиданий. В январе ожидания населения остались без изменений, а ценовые ожидания предприятий после январского всплеска существенно снизились в феврале и даже вернулись к уровням октября", - пояснила Набиуллина.

НДС Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризме

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС

Постановление о снятии полномочий с депутата Виктора Дзюбы внесено в Госдуму

Гособвинение запросило для Чичваркина девять лет колонии за фейки об армии

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

 Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине намечен на следующую неделю

Суд проиндексировал на 1,5 млрд руб. долг VW, ставший причиной его локального банкротства в РФ

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 81 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 135 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 47 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });