Российские военные сбили с 20:00 до 23:00 субботы 43 беспилотника ВСУ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили с 20:00 до 23:00 субботы 43 украинских беспилотника над регионами РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 15 БПЛА ликвидировано - над Ростовской областью, по 6 - над Волгоградской и Курской областями, по 4 - над Крымом и Липецкой областью, 3 - над Белгородской областью, 2 - над Азовским морем и по одному - над Владимирской, Калужской областями и Московским регионом.



Ранее сообщалось об уничтожении 83 беспилотников ВСУ, из них 23 - над Московским регионом