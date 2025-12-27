Военные РФ вечером уничтожили 83 дрона ВСУ, из них 23 - над Московским регионом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в субботу с 18:00 до 20:00 мск уничтожены 83 украинских беспилотника.

По информации Минобороны РФ, 23 дрона сбиты над Московским регионом, в том числе 18, летевших в сторону Москвы.

Минобороны РФ проинформировало, что 48 украинских БПЛА ликвидированы над Брянской областью, девять - над Калужской, по одному - над Курской, Рязанской и Смоленской областями.