12 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за непогоды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые самолеты, направлявшиеся в аэропорт Сочи, "ушли" на запасные аэродромы из-за непогоды, часть рейсов задержана, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"Экипажами нескольких рейсов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы по погодным условиям: Минеральные Воды: FV-6561, ЕО-420, SU-1126, U6-7420, A4-5072; Владикавказ: U6-431, FV-6875; Грозный: FV-6567", - говорится в сообщении.

Остальные рейсы выполняют посадки в штатном режиме.

"В настоящий момент задержано (более 2 часов) 12 рейсов по разным причинам, в том числе и в связи со вчерашними ограничениями воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла, а также по погодным условиям в Сочи", - уточняет пресс-служба.

Как следствие, до конца суток 28 декабря и в течение дня 29 декабря авиакомпании будут стабилизировать свое расписание.

Пресс-служба администрации Сочи в свою очередь сообщает об усилении неблагоприятных погодных условий.

"Синоптики прогнозируют ветер до 21 м/с, грозу, волнение моря 4 балла, мокрый снег на побережье и сильный снег в горном кластере - до 50-60 мм", - говорится в сообщении.