Поиск

12 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за непогоды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые самолеты, направлявшиеся в аэропорт Сочи, "ушли" на запасные аэродромы из-за непогоды, часть рейсов задержана, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"Экипажами нескольких рейсов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы по погодным условиям: Минеральные Воды: FV-6561, ЕО-420, SU-1126, U6-7420, A4-5072; Владикавказ: U6-431, FV-6875; Грозный: FV-6567", - говорится в сообщении.

Остальные рейсы выполняют посадки в штатном режиме.

"В настоящий момент задержано (более 2 часов) 12 рейсов по разным причинам, в том числе и в связи со вчерашними ограничениями воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла, а также по погодным условиям в Сочи", - уточняет пресс-служба.

Как следствие, до конца суток 28 декабря и в течение дня 29 декабря авиакомпании будут стабилизировать свое расписание.

Пресс-служба администрации Сочи в свою очередь сообщает об усилении неблагоприятных погодных условий.

"Синоптики прогнозируют ветер до 21 м/с, грозу, волнение моря 4 балла, мокрый снег на побережье и сильный снег в горном кластере - до 50-60 мм", - говорится в сообщении.

Сочи Минеральные Воды Владикавказ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Запущенные с Восточного 52 космических аппарата выведены на орбиту

Два космических аппарата "Аист-2Т" выведены на заданную орбиту

Ракета "Союз" с российскими и зарубежными спутниками стартовала с космодрома Восточный

Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

 Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

Движение поездов в Ростовской области восстановлено

Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });