Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Диброва в ДНР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль село Диброва Донецкой Народной Республики.

"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там проинформировали, что силами группировки "Запад" также нанесены удары по украинским подразделениям в Харьковской области и ДНР.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашина Iveco итальянского производства и бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов", - сообщили военные.