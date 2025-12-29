Свыше 30% опрошенных россиян ожидают улучшения ситуации в экономике РФ в 2026 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что есть реальные основания ожидать улучшения экономической ситуации в России в наступающем году, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Более трети сограждан (35%) полагают, что ситуация в экономике в 2026 году сохранится на нынешнем уровне, ухудшения положения дел ожидает каждый пятый (20%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 14% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Опрос проводился 12-14 декабря 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

