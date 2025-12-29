Поиск

Пятеро организаторов незаконной легализации мигрантов осуждены в Дагестане

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых членов организованной группы по делу об организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана в понедельник.

"Судом с учетом наличия смягчающих обстоятельств трем участникам преступной группы назначено по 2 года лишения свободы в колонии общего режима, двое посредников приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с июля 2021 по декабрь 2022 года группа под руководством одного из подсудимых обеспечивала фиктивную сдачу иностранцами обязательного комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства.

"Преступная схема позволяла гражданам других стран незаконно получать сертификаты, а на их основе - патенты, разрешения на временное проживание и виды на жительство. (...) Всего, по данным материалов дела, с помощью группы незаконное пребывание в Дагестане оформили не менее 18 граждан Азербайджана, Узбекистана и Турции", - уточняет пресс-служба.

Дело расследовалось по п. "а", "в" ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан в составе организованной группы с использованием служебного положения).

