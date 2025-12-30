В калужском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Калуги (Грабцево) временно не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

По данным онлайн-табло, в аэропорту задерживаются рейсы авиакомпании "Азимут" из Санкт-Петербурга до 19:00 (планировалось прибытие в 18:00) и в Минеральные Воды до 20:00 (планировался вылет в 19:00 по Москве) и авиакомпании "Северсталь" из Калининграда до 1:30 (по Москве) среды (планировалось прибытие в 15:50 по московскому времени) и в Калининград – до 2:10 мск среды (планировался в 16:40 мск).

Региональное управление МЧС разослало предупреждение о беспилотной опасности в области.