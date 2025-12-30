ПИР-Центр и МГИМО презентовали цифровое издание Security Index Yearbook 2026-2027

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новая часть аналитического ежегодника Security Index Yearbook ("Индекс безопасности") охватывает широкий спектр вопросов глобальной безопасности и контроля над вооружениями, в том чисел международную информационную безопасность и военное применение ИИ-технологий, динамику отношений России с главными полюсами мировой политики - КНР, США ключевыми акторами Ближнего Востока и др, а также уделяет отдельное внимание Африке через призму высоких технологий и ресурсных войн, говорится в презентации издания.

Главный редактор ежегодника, директор и основатель ПИР-Центра Владимир Орлов указывает, что одна из особенностей Security Index Yearbook 2026-2027 - "уход от анализа сугубо европейской безопасности".

"Россия - евразийская держава. (...) С точки зрения нынешних интересов и будущего развития России, правомерно не отрывать европейскую безопасность от безопасности в Центральной, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии", - отмечает Орлов.

Кроме того, в новом томе делается акцент "на проблематику усиливающейся взаимосвязи между безопасностью и передовыми технологиями".

"В этом томе про передовые технологии мы говорим гораздо чаще, чем это было в 2024 году. Отдельная глава посвящена тому, как искусственный интеллект (ИИ) и в целом передовые технологии трансформируют ландшафт – можно сказать, на наших глазах – международной безопасности. Влиянию передовых технологий на безопасность повышенное внимание уделяется и в других главах – про космическую безопасность; про международную информационную безопасность (МИБ); и, не в последнюю очередь, в главе про будущее контроля над вооружениями", - поясняет Орлов.

Наконец, новый том "Индекса безопасности" концентрируется на сотрудничестве между Россией и государствами Африки.

"Прежде всего, как раз в области передовых технологий (две главы посвящены высоким технологиям в целом; и мирному атому, в частности). Также анализируем значение политической трансформации в государствах Сахеля для России", - указывает Орлов.

Security Index Yearbook 2026-2027 включает десять разделов и 29 глав, подготовленных 27 экспертами из России и других государств. Среди авторов - министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, экс-лидер Кирибати Тебуроро Тито и др.

Предыдущая часть ежегодника - Security Index Yearbook 2024-2025 была презентована в 2024 году.