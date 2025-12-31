Поиск

"Почта России" сможет осуществлять фармдеятельность в отделениях, расположенных в селах, где нет аптек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ подготовил проект постановления, предусматривающие право "Почты России" осуществлять фармацевтическую деятельность в отделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечных организаций.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, проектом постановления вносятся изменения в приложение 28 к постановлению правительства РФ "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ" и предусматривают "право для акционерного общества "Почта России" осуществлять фармацевтическую деятельность в РФ в части работ по розничной торговле и хранению лекарственных препаратов для медицинского применения по перечню лекарственных препаратов для медицинского применения (...) в отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленные подразделения".

Отмечается, что проект постановления, в случае его принятия, вступает в силу со дня его официального опубликования в связи с его социальной значимостью, поскольку речь идет об обеспечении граждан, проживающих в удаленных районах и труднодоступной местности, лекарственными препаратами.

Проектом также определяется перечень лекарственных препаратов, торговля которыми будет разрешена в отделениях "Почты России" в случае утверждения документа.

