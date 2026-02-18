Поиск

В Кремле заявили, что не обсуждают с американской стороной тему Кубы

Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Москва не обсуждает проблему Кубы с американской стороной, заявили в Кремле.

"Нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема Кубы с американцами.

При этом он подчеркнул: "У нас есть двусторонние российско-кубинские отношения, они для нас очень важны, мы их всемерно развиваем".

Песков подтвердил, что "непростая ситуация вокруг острова" будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, который уже провел ряд встреч в Москве.

"Уже состоялись серьезные разговоры. Встреча с Путиным будет заключительной в этой серии встреч и самой важной из них, когда будет, наверное, обсуждаться непростая ситуация вокруг острова", - сказал представитель Кремля.

В среду глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом заявил, что Россия призывает США отказаться от планов военно-морской блокады Кубы и намерена продолжать поддержку Кубы и кубинского народа. В МИД подчеркнули, что Россия будет последовательно развивать отношения с Кубой, несмотря на давление США на Гавану.

Дмитрий Песков Куба
