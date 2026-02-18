Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры разъяснило, что мессенджер Telegram работает без замедления в зоне СВО до полного перехода на отечественный мессенджер; это произойдет в ближайшее время; сроки определены Минобороны, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"В связи с поступающими после заседания комитета вопросами относительно использования Telegram в зоне проведения СВО получил официальные разъяснения от Минцифры России", - написал Боярский в своем канале в Мах в среду и привел текст документа.

"Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжёлых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны", - говорится в сообщении.

Ранее в среду министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил на заседании комитета по информполитике, что "принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО". "Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти в на российские сервисы", - сказал министр.