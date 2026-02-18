Поиск

Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах

Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры разъяснило, что мессенджер Telegram работает без замедления в зоне СВО до полного перехода на отечественный мессенджер; это произойдет в ближайшее время; сроки определены Минобороны, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"В связи с поступающими после заседания комитета вопросами относительно использования Telegram в зоне проведения СВО получил официальные разъяснения от Минцифры России", - написал Боярский в своем канале в Мах в среду и привел текст документа.

"Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжёлых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны", - говорится в сообщении.

Ранее в среду министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил на заседании комитета по информполитике, что "принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО". "Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти в на российские сервисы", - сказал министр.

Минцифры Максут Шадаев Telegram Минобороны Сергей Боярский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 18 февраля

Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах

 Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах

ФАС направила запросы в торговые сети по поводу цен на огурцы

 ФАС направила запросы в торговые сети по поводу цен на огурцы

Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии активов группы "Новоросцемент"

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

ЦБ сообщил о сокращении краж через снятие наличных в банкомате на 40% с лета 2025 г.

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8449 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });