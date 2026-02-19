Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки БПЛА на нефтебазу в Псковской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о пожаре на Великолукской нефтебазе в результате атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал.

"В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами", - написал Ведерников в мессенджере Мах.

Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет, добавил глава региона.

Ранее Михаил Ведерников сообщил об атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры.