Что произошло за день: среда, 18 февраля

Переговоры в Женеве, Минцифры о Telegram и ФАС занялась ценами на огурцы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. После завершения консультаций в Женеве Мединский провел еще одну встречу в закрытом формате, сообщил источник, не назвав собеседника. После этого российская делегация вылетела в Москву.

- Глава Минцифры заверил, что власти РФ не "рубят с плеча" в ситуации с Telegram. Он также заявил, что иностранные спецслужбы читают переписку в этом мессенджере. В Думе со ссылкой на министра сообщили, что функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах.

- Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину. В Будапеште заявили, что поставки не возобновятся, пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Правительство Словакии приняло решение о задействовании стратегических резервов нефти в связи с приостановкой поставок по нефтепроводу "Дружба" с конца января.

- ФАС направила запросы в торговые сети по поводу цен на огурцы. Как сообщил в среду Росстат, цены на огурцы в РФ с 10 по 16 февраля выросли на 0,9%.

- ЕГЭ по истории станет превалирующим предметом для гуманитариев в 2027 году, заявил глава Рособрнадзора.

- Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Ей вменяется ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Чиновница этапирована в Москву, где ей, в том числе, будет избрана мера пресечения.

- VK прекратит поддержку мессенджера "ТамТам" 27 февраля. Он был запущен еще в июле 2016 года под названием "ОК сообщения", а позднее переименован.

Что произошло за день: среда, 18 февраля

