Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Подорожание ускорилось больше чем в два раза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России с 10 по 16 февраля цены на яйца выросли на 3,4%, сообщил Росстат.

Подорожание ускорилось более чем в два раза: неделей ранее рост составлял 1,5%. Эта динамика стала самой высокой среди продовольствия (включая плодоовощную продукцию), о ценах на которое информирует статведомство.

Росстат также сообщил, что цены на баранину выросли на 2,7%, говядину и водку - на 0,4%, мороженую рыбу и сахар-песок - на 0,3%, ржаной и пшеничный хлеб, печенье - на 0,2%, сухие молочные смеси для детского питания и вермишель - на 0,1%.

В то же время снизились цены на ультрапастеризованное молоко (на 0,5%), мясо кур, сливочное масло и сметану (на 0,4%), мясные консервы для детского питания и свинину (на 0,3%), вареные колбасы, кефир, творог, рис и соль (на 0,2%), пастеризованное молоко, гречневую крупу, макаронные изделия и черный чай (на 0,1%).

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.