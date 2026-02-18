Поиск

ФАС запросила торговые сети по поводу цен на огурцы

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России вслед за проверкой ценообразования на тепличные овощи у производителей начала анализ цен на огурцы среди крупнейших торговых сетей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сети должны предоставить информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента, отметили в ФАС.

Запросы направлены в группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Монетка", "Глобус", "Верный", "Мария Ра" и "Азбука вкуса".

"На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость "на полке". По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - заявили в антимонопольной службе.

В середине января ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта: компаниям, входящим в группы "РОСТ", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое лето". "В настоящий момент служба изучает поступающую информацию", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил в среду Росстат, цены на огурцы в РФ с 10 по 16 февраля выросли на 0,9%. Рост цен существенно замедлился. Неделей ранее он составлял 5,2%. В то же время ускорился рост цен на морковь - до 2,4% с 1,7% на предыдущей неделе.

ФАС Росстат Лента Дикси Х5 Магнит
