Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает дать банкам возможность возвращать клиентам похищенные средства, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мне кажется, что нам нужно все-таки использовать механизм, или доработать механизм, чтобы у банков была возможность не просто приостанавливать операцию, а принимать решение о возврате денежных средств на счета клиентов", - сказал он.

"Здесь может быть опыт Беларуси тоже интересен, поскольку в Беларуси принято решение на законодательном уровне делегировать эти права органам правопорядка, в том числе следователю, простым решением. У нас пока это невозможно", - добавил он.

По его словам, также существует проблема, когда сильный антифрод одного банка блокирует мошеннические средства, поступившие от дропов из других банков.

"В данном случае мы много имели таких примеров у себя. И дальше у нас происходит тупик, потому что надо, чтобы клиент обратился в суд. И дальше идет совершенно длительный период, это бывает в среднем не меньше двух месяцев, для того, чтобы эти деньги были возвращены клиенту. Мы здесь нашли хороший опыт с коллегами из МВД, сразу взаимодействуем с ними", - сказал зампред правления Сбера.

"Полиция на самом деле очень быстро реагирует на эту ситуацию, приглашает этого дропа и ему предлагает добровольно эти деньги вернуть. Либо написать заявление, либо пусть он сам возвращает, с пониманием того, что есть новые инструменты борьбы с дропами, в том числе уголовная статья. На самом деле оказалось так, что все дропы возвращают деньги. И вот таких денег за прошлый год, вот таким методом новым, в прошлом году мы его апробировали, удалось вернуть 3,5 миллиарда рублей клиентам других банков, которые попали на наши счета, вот этих вот блоков, которые через нас проходили", - добавил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что недавно регулятор рекомендовал банкам принимать от граждан заявления на возврат денег, полученных в результате мошеннического перевода.

"Любой человек, который попал в эту базу (мошенников - ИФ) может узнать в Банке России информацию об уголовном деле, которая у нас есть от МВД, чтобы дать объяснения в полиции, и чтобы, где есть возможность, урегулировать ситуацию и даже вернуть деньги похищенные, такие случаи есть. Мы рекомендовали банкам принимать такие заявления и делать возврат, то, о чем говорил Станислав Константинович (Кузнецов - ИФ), делать возврат похищенных средств, но здесь предлагается пока клиентам", - сказала Набиуллина.

"Банк, который обслуживает пострадавшего, сообщает нам о том, что деньги вернули, соответственно, этот случай исключается из нашей базы данных, карты снова начинают работать" - добавила она.

База данных о мошенниках ЦБ формируется на основе сведений от банков и других участников информационного обмена, в нее также могут поступать сведения из МВД. Если клиент банка сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу регулятора.

Если реквизиты человека есть в базе, банки вправе заблокировать карту или приостановить доступ к онлайн-банкингу. Иногда в базу ЦБ и под блокировку попадают добросовестные клиенты в результате продажи криптовалюты, за которую мошенники расплатились украденными средствами.

ЦБ 11 февраля рекомендовал банкам обеспечить прием заявлений клиентов-физлиц об отказе от зачисления похищенных средств - например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк.