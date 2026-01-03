Производство электроэнергии российских АЭС в 2025 г. превысило 217 млрд кВт.ч

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии российских АЭС в 2025 г. превысило 217 млрд кВт.ч, привела данные "Россия 24" со ссылкой на "Росэнергоатом".

"У нас перевыполнение плана по выработке электроэнергии. И такой важный для нас показатель коэффициент использования установленной мощности у нас более 87%. Это рекордный показатель вообще, для атомной энергетики в частности", - сообщил в интервью "России 24" гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По данным Росстата, в 2024 г. выработка атомных электростанций РФ составила 216 млрд кВт.ч (-0,9% к 2023 г.).

На территории РФ работает 36 атомных энергоблоков на 11 АЭС, включая ПАТЭС. Их общая установленная мощность составляет 28,58 ГВт, говорилось в презентации "Росэнергоатома" к совещанию по ОЗП 2025-2026.

