Косачев отметил, что Венесуэла интересует США как мировой лидер по запасам нефти

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Причины внимания США к Венесуэле связаны с ее запасами нефти и желанием американцев доминировать в сфере энергетики. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В появившейся месяц назад новой редакции Стратегии национальной безопасности США внимание привлекли прежде всего такие темы, как отказ от расширения НАТО, разногласия с союзниками в Европе, восстановление стабильности в отношениях с Россией и доминирование США в западном полушарии ("доктрина Монро"). На самом деле важнейшей считаю ставку американцев ещё на одно доминирование - в сфере энергетики", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Косачев привел выдержку из этого документа, в которой говорится, что восстановление американского энергетического доминирования (в области нефти, газа, угля и ядерной энергетики) и "возвращение необходимых ключевых энергетических компонентов на родину" является главным стратегическим приоритетом США.

"Расширение наших чистых энергетических экспортов также углубит отношения с союзниками, одновременно ограничивая влияние противников, защитит нашу способность защищать наши побережья, и, когда и где это необходимо, позволит нам проецировать силу", - процитировал Косачев стратегию.

"Полагаю, отсюда такое внимание США к Венесуэле - абсолютному мировому лидеру по запасам нефти. Напомню, что за Венесуэлой в четверку лидеров входят также Саудовская Аравия, Иран и Канада. Любопытно, не так ли? Кто следующий под прицелом?" - отметил сенатор.